Общество

Прогноз магнітних бур на 27 листопада: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 6 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

Космічні обсерваторії та центри моніторингу, зокрема NOAA та інші служби космічної погоди, надають попередні оцінки щодо впливу сонячної активності на навколишнє середовище Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За їхніми даними, 27 листопада 2025 року очікується стабільний, майже спокійний геомагнітний фон. Потужних корональних викидів, які могли б створити ризик для електромереж чи систем зв’язку, на цей день не прогнозується.

Попередня активність Сонця, зафіксована напередодні, не була спрямована безпосередньо на нашу планету, і тому магнітосфера перебуватиме у відносно рівноважному стані.

Хоча 25–26 листопада фахівці припускали можливість незначних коливань Kp-індексу через окремі слабкі CME, більшість моделей вказує на поступовий спад активності до кінця місяця. До категорії геомагнітних бур рівня G1 і вище цей день не потрапляє.

Фахівці також відзначають, що короткочасні зміни в магнітному полі можливі навіть без бур, тож метеочутливим людям рекомендують уникати перевтоми, пити достатньо води та слідкувати за станом серцево-судинної системи. Проте загалом ситуація буде стабільною і не повинна створювати дискомфорту більшості населення.

Сонячні цикли, що входять у фазу підвищення, нині демонструють нерівномірність, але значна частина активних регіонів на диску Сонця зміщується поза пряме спрямування на Землю.

Тому фахівці підкреслюють: 27 листопада — день із мінімальними ризиками для супутникових систем, навігації та електромереж, а також без потреби у спеціальних попередженнях для операторів критичної інфраструктури. Висновок експертів однозначний: геомагнітне середовище буде спокійним, а вплив Сонця — мінімальним і прогнозованим.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 26 листопада.

теги
Карина Шевченко Send an email 6 години ago
0 0

Материалы по теме

Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року: прогноз сонячної активності на вівторок

1 тиждень ago
Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

1 тиждень ago
Християнство

Що можна і чого не можна робити у неділю з точки зору християнства: подробиці

1 тиждень ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на вихідні, 15-16 листопада 2025 року: якою буде сонячна активність

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button