Прогноз магнітних бур на 27 листопада: якою буде активність Сонця

Космічні обсерваторії та центри моніторингу, зокрема NOAA та інші служби космічної погоди, надають попередні оцінки щодо впливу сонячної активності на навколишнє середовище Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За їхніми даними, 27 листопада 2025 року очікується стабільний, майже спокійний геомагнітний фон. Потужних корональних викидів, які могли б створити ризик для електромереж чи систем зв’язку, на цей день не прогнозується.

Попередня активність Сонця, зафіксована напередодні, не була спрямована безпосередньо на нашу планету, і тому магнітосфера перебуватиме у відносно рівноважному стані.

Хоча 25–26 листопада фахівці припускали можливість незначних коливань Kp-індексу через окремі слабкі CME, більшість моделей вказує на поступовий спад активності до кінця місяця. До категорії геомагнітних бур рівня G1 і вище цей день не потрапляє.

Фахівці також відзначають, що короткочасні зміни в магнітному полі можливі навіть без бур, тож метеочутливим людям рекомендують уникати перевтоми, пити достатньо води та слідкувати за станом серцево-судинної системи. Проте загалом ситуація буде стабільною і не повинна створювати дискомфорту більшості населення.

Сонячні цикли, що входять у фазу підвищення, нині демонструють нерівномірність, але значна частина активних регіонів на диску Сонця зміщується поза пряме спрямування на Землю.

Тому фахівці підкреслюють: 27 листопада — день із мінімальними ризиками для супутникових систем, навігації та електромереж, а також без потреби у спеціальних попередженнях для операторів критичної інфраструктури. Висновок експертів однозначний: геомагнітне середовище буде спокійним, а вплив Сонця — мінімальним і прогнозованим.

