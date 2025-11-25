Прогноз магнітних бур на 26 листопада: якою буде космічна погода

26 листопада 2025 року стане одним із днів, коли геомагнітна активність проявиться помітніше, ніж зазвичай.

За оцінками цілого спектра дослідницьких центрів, відповідальних за моніторинг сонячної активності, очікується підвищення індексу K-p до позначки п’яти балів. Це означає перехід до рівня G1–G2, що вважається слабкою або помірною магнітною бурею.

Хоча такий сценарій не містить суттєвих ризиків для глобальної інфраструктури, він усе ж таки може відобразитися на чутливих системах — як технічних, так і біологічних.

Фахівці відзначають, що підвищення активності є наслідком надходження до магнітосфери Землі прискореного потоку сонячного вітру. Раніше, 24 та 25 листопада, параметри були відносно спокійними, але моделі передбачили акумуляцію часток, які мали досягти планети саме 26 числа.

За попередніми оцінками, вплив на системи супутникового зв’язку, GPS-обладнання та високочастотні радіоканали буде незначним, проте короткочасні похибки, як зазначають фахівці, цілком можливі. Великі технічні мережі зазвичай мають власні механізми компенсації, тому серйозних перебоїв прогноз не містить.

Медики, які коментують подібні явища для широкої аудиторії, наголошують, що періоди магнітних коливань часто супроводжуються втомою, змінами артеріального тиску, порушеннями сну у частини населення.

Особливо гостро такі зміни сприймають люди із серцево-судинними захворюваннями. Науковці залишаються обережними у висновках щодо прямої залежності самопочуття від космічної погоди, однак у дні підвищеної активності радять уникати надмірних навантажень, дотримуватись питного режиму та зменшити нервове напруження, щоб знизити будь-який можливий вплив.

Експерти в галузі енергетики та телекомунікацій нагадують, що навіть слабкі бурі можуть створювати фонові навантаження на магістральні лінії зв’язку або викликати коливання в роботі обладнання, чутливого до електромагнітних збурень. Тому компанії, що працюють із критично важливими технологіями, зазвичай оновлюють протоколи реагування перед періодами підвищеної активності.

