Прогноз магнітних бур на 25 листопада: якою буде активність Сонця

25 листопада 2025 року очікується підвищена сонячна активність, яка може вплинути на стан геомагнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками наукових центрів, що досліджують космічну погоду, зокрема Apteka911 та профільні медіа, ця дата позначена як період ймовірної сильної магнітної бурі індексом Kp=5. Такий рівень вважається суттєвим, адже здатний позначатися як на роботі технічних систем, так і на самопочутті чутливих людей.

Метеозалежні особи можуть відчувати коливання настрою, головний біль, втому або дратівливість, що є типовою реакцією організму на зміни у магнітосфері.

Цей прогноз також узгоджується з геомагнітними моделями, які демонструють загальне підвищення сонячної активності протягом листопада. Вчені звертають увагу на те, що середина осені та зимовий період часто супроводжуються спалахами на Сонці — це нормальна частина циклу.

Проте навіть при прогнозованих бурях важливо розуміти: подібні явища не є критичними, але потребують уваги до стану здоров’я. Медики радять у такі дні зберігати стабільний режим сну, уникати інформаційного та емоційного перевантаження, пити достатньо води та відмовлятися від надмірних фізичних навантажень.

Науковці наголошують, що магнітні бурі мають властивість змінюватися ближче до дати події, тому варто відстежувати оновлені прогнози космічної погоди.

У період нестабільності магнітосфери можуть спостерігатися короткочасні збої в роботі зв’язку або GPS, однак серйозних ризиків для інфраструктури не прогнозується. Таким чином, 25 листопада стане днем, коли важливо підтримувати фізичний та емоційний баланс і дбати про профілактику стресу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 21 листопада 2025 року.