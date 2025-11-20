Прогноз магнітних бур на 21 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

Астрономічні спостереження за станом космічної погоди свідчать, що 21 листопада 2025 року геомагнітна активність залишиться помірною, з короткочасними коливаннями індексу Kp до рівня 4.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такий показник, який згадується в офіційному календарі магнітних збурень «Погодника», не класифікується як сильна буря, але може викликати дискомфорт у чутливих людей. Поточні моделі вказують, що листопад загалом проходить у режимі відносного спокою: протягом більшої частини місяця індекс утримувався на рівнях 2–3, а невелике підвищення прогнозується саме на 21 і частково 22 число.

За оцінками фахівців, технічні ризики у цей день мінімальні: системи навігації, зв’язку та супутникового стеження мають працювати у штатному режимі, без суттєвих перебоїв.

Для людей, схильних до впливу магнітних коливань, доба може пройти з легкими епізодами головного болю чи сонливості, хоча загалом інтенсивність бурі не повинна викликати значних змін у самопочутті.

Лікарі радять тримати під рукою необхідні препарати, більше відпочивати, не перенавантажувати серцево-судинну систему та стежити за водним балансом. Водночас експерти відзначають, що подібні збурення здебільшого мають короткочасний вплив і рідко переростають у щось більш інтенсивне без попереджень від міжнародних центрів спостереження за сонячною активністю.

