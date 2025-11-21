Графік відключень світла у Житомирі на 21 листопада 2025 року

Стан енергосистеми України залишається напруженим, і 20 листопада 2025 року Житомир, як і більшість інших регіонів, працює за погодинними графіками відключень електроенергії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні повідомлення «Укренерго» підтверджують, що з нуля годин і до пізнього вечора будуть застосовані черги 2,5–4 з відповідними перервами в електропостачанні. Такий режим упроваджується через значні ушкодження інфраструктурних об’єктів, які зазнали атак у попередні дні, що створює дефіцит генеруючих потужностей і підвищує ризики локальних перевантажень мережі.

За попередньо оприлюдненим графіком, у місті діятимуть різні етапи обмежень: у нічні години — зменшене навантаження, удень — найбільш інтенсивний період, коли вмикається максимальна кількість черг. Жителям Житомира пропонується орієнтуватися на часи, коли їхня черга не активна, щоб ефективніше розподіляти використання електроприладів.

На сайті Житомиробленерго доступний сервіс, який дозволяє за адресою визначити персональну чергу та підчергу, що значно спрощує планування.

Фахівці зазначають, що подібні режимні заходи дозволяють утримувати баланс у системі та зменшувати ризик аварійних вимкнень, які можуть призвести до більш тривалих і непередбачуваних перерв. У таких умовах особливо важливо зберігати енергоощадність: вимикати зайве освітлення, не використовувати потужні прилади одночасно та уникати пікових навантажень.

Мешканцям також радять мати заряджені павербанки, переносні лампи та інші засоби автономного освітлення, щоб комфортно пережити період вимкнень. Енергетики наголошують, що ситуація може оперативно змінюватися. Саме тому пропонують стежити за повідомленнями в офіційних каналах — це дозволить отримувати актуальну інформацію щодо можливих коригувань графіків протягом дня.

Більше того, є й графік відключення світла у Чернігові.