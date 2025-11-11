Прогноз магнітних бур на 12 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

За попередніми оцінками астрономів і фахівців з космічної погоди, 12 листопада 2025 року очікується відносно спокійна геомагнітна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонячна активність перебуває в межах середніх показників поточного 25-го циклу, і на цей момент не зафіксовано потужних викидів корональної маси, які могли б спричинити серйозні магнітні збурення.

Експерти NASA та NOAA зазначають, що спостерігається лише незначне посилення потоків сонячного вітру, яке може викликати короткочасні коливання у магнітному полі Землі рівня G1. Такий рівень вважається безпечним як для енергосистем, так і для телекомунікаційного обладнання, проте певний вплив може відчути навігаційна апаратура, зокрема GPS-приймачі.

Науковці підкреслюють, що навіть слабкі коливання магнітного поля здатні впливати на самопочуття людей із серцево-судинними або нервовими порушеннями.

Лікарі рекомендують у такі дні дотримуватися спокійного режиму, уникати різких змін настрою, достатньо відпочивати та пити більше води. Хоча серйозних бур не прогнозується, варто залишатися уважними: циклічність активності Сонця іноді має спонтанний характер, і невеликі спалахи можуть з’явитися навіть протягом кількох годин.

Фахівці нагадують, що моніторинг стану Сонця сьогодні здійснюється у реальному часі за допомогою обсерваторій NASA, Європейської космічної агенції та низки приватних супутників. У разі суттєвої зміни параметрів магнітного поля відповідні служби публікують попередження з оновленими прогнозами.

