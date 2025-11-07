Привітання з Днем ангела Давида 7 листопада: вірші та проза

Ім’я Давид має біблійне походження й означає «улюблений», і 7 листопада українці традиційно вітають усіх, хто носить це мужнє ім’я.

День ангела Давида — чудова нагода сказати добрі слова, висловити теплі побажання чи просто нагадати людині про її цінність.

Вітаючи Давида, важливо зберігати щирість. У цей день можна побажати йому внутрішньої сили, ясності думок і впевненості у власних рішеннях. Гарною формою привітання є короткий авторський вірш:

Давиде, хай доля до тебе прихильна, І мир буде поруч, немов тиха хвиля. Хай серце співає від радості зранку, А ангел веде тебе світлою стежкою й далі.

Тим, хто віддає перевагу прозовим вітанням, підійде щось на кшталт:

«Давиде, у день твого небесного покровителя бажаю тобі стійкості, мудрості та спокою. Нехай твої рішення будуть виваженими, а серце ніколи не зраджує. Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом».

Святкування іменин — давня українська традиція, що має не лише релігійне, а й соціальне значення.

Вона нагадує людині про духовні цінності, коріння та оберіг, який супроводжує її в житті. У День ангела важливо не лише отримати побажання, а й подарувати тепло близьким. Адже навіть кілька щирих слів іноді мають більшу силу, ніж найдорожчі подарунки.

