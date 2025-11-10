Прогноз магнітних бур на 11 листопада: якою буде космічна погода

Фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Інституту космічних досліджень НАН України повідомляють, що 11 листопада 2025 року геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься відносно спокійною.

Про це повідомляє «ПЛ».

За розрахунками космічних обсерваторій, активність сонячного вітру залишатиметься в межах норми, а індекс збурень не перевищить рівень G1. Це означає, що істотного впливу на роботу енергосистем, навігаційних приладів чи зв’язку не очікується.

Водночас на окремих широтах можливі короткі періоди помірних коливань магнітного поля, що здатні спричинити незначний дискомфорт у метеозалежних людей.

Астрономи NASA Space Weather Prediction Center уточнюють, що Сонце наразі перебуває у фазі середнього циклу активності, і 8 листопада було зафіксовано помірний корональний викид плазми.

Його вплив на магнітосферу Землі може проявитися лише частково, без суттєвих наслідків. Українські фахівці рекомендують у такі періоди дотримуватися звичного режиму дня, уникати перевтоми, пити достатню кількість рідини та звертати увагу на якість сну.

Медики зазначають, що навіть слабкі бурі можуть впливати на нервову систему людей з підвищеною чутливістю. Загалом, прогноз на 11 листопада характеризується як стабільний: жодних потужних геомагнітних бур не очікується, а космічна погода залишиться сприятливою для більшості жителів України.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 8-9 листопада.