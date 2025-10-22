Як правильно підготуватися до блекауту в Україні: експерти попередили населення

Українці знову готуються до можливої зими з перебоями в енергопостачанні. Після попередніх атак на критичну інфраструктуру уряд і профільні служби посилено готуються до сценаріїв, за яких відключення електроенергії можуть повторитися.

Про це повідомляє «ПЛ».

Енергетики наголошують, що системна стійкість мережі нині значно краща, ніж рік тому, проте ризик масштабних збоїв залишається. Місцева влада працює над створенням резервних джерел живлення для лікарень, водоканалів та пунктів обігріву, але експерти радять громадянам не покладатися лише на офіційні заходи, а мати власний план дій.

Фахівці рекомендують завчасно забезпечити себе базовими ресурсами: запасом води, довготривалих продуктів, свічок, ліхтарів, акумуляторних ламп, заряджених павербанків та елементарних засобів обігріву.

Не менш важливо продумати побутові дрібниці — зарядити всі електронні пристрої перед ймовірними відключеннями, вимикати побутову техніку з розеток, щоб уникнути коротких замикань після подачі струму, мати під рукою аптечку та документи. У великих містах уже створено карти пунктів незламності, де можна зарядити телефон або отримати допомогу, проте у віддалених районах варто мати власні автономні рішення.

Економісти зазначають, що адаптація до можливих блекаутів — не лише питання виживання, а й нова культура споживання енергії.

Україна поступово переходить до моделі енергетичної ощадності, де кожен громадянин усвідомлює власну роль у стабільності системи. Психологи радять сприймати підготовку не як страх, а як спосіб посилити особисту безпеку і впевненість.

Адже підготовлена людина реагує спокійніше, зберігає холодний розум і здатна допомогти іншим. У результаті навіть у найважчі періоди суспільство залишається стійким, а це — ключова умова перемоги.

