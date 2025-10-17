Привітання з Днем ангела Андрія 17 жовтня 2025 року: вірші та проза
17 жовтня українці традиційно вітають усіх чоловіків, які носять ім’я Андрій.
Це ім’я має давньогрецьке походження — «Андреас», що означає «мужній, відважний». У християнстві особливим покровителем Андріїв вважається апостол Андрій Первозванний — один із перших учнів Ісуса Христа.
У цей день родичі, друзі й колеги надсилають привітання та побажання добра, сили й натхнення. Варто нагадати, що Андрій вважається символом шляхетності, рішучості й мудрості. Тому кожне привітання звучить не лише формально, а як побажання внутрішньої стійкості та духовного світла.
Вітання у прозі:
«Дорогий Андрію! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій небесний покровитель береже тебе від негараздів і веде шляхом гармонії. Бажаю, щоб життя приносило не лише успіхи, а й спокій, радість і вдячність за кожен прожитий день».
Короткий вірш:
Андрію, хай доля сміється до тебе,
Хай в серці живе непохитна надія,
Ангел твій поруч стоїть хай щоденно —
Світлом благословить і теплою мрією.
