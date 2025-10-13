Привітання з Днем ангела Антона 13 жовтня: вірші та проза
Ім’я Антон походить від давньогрецького “Антоніос” і традиційно означає «гідний похвали» або «безцінний».
Про це повідомляє «ПЛ».
У церковному календарі 13 жовтня вшановують пам’ять преподобного Антонія Печерського, тому цей день є особливим для всіх, хто носить це ім’я.
Привітати Антона варто словами, що відображають силу й доброту характеру: «Дорогий Антоне, нехай твоє життя буде наповнене світлом і мудрістю, а твій ангел-охоронець завжди стоїть поряд.
Хай кожна мить приносить радість і впевненість у власній дорозі». Таке звернення виглядає щиро й водночас по-діловому стримано — ідеально для публікацій у медіа.
Поетичне привітання також передає теплоту моменту:
Антоне, хай доля ясна,
Дарує наснагу щоднини,
Хай віра твоя не згаса,
І серце співає хвилини.
Інший варіант — більш урочистий:
Твій Ангел над тобою крила зводить,
Веде крізь бурі і до світла дня,
Нехай удача кожен шлях знаходить,
І щастя поруч буде без кінця.
Такі тексти поєднують духовність, культуру слова і людяність, залишаючи відчуття тепла та натхнення.
