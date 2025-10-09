Привітання з Днем ангела Костянтина 9 жовтня: вірші та проза

9 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Костянтина, ім’я якого походить від латинського «constans» — «стійкий», «незмінний».

Про це повідомляє «ПЛ».

Цього дня прийнято вітати усіх, хто носить це ім’я, бажаючи їм сили духу, мудрості та щирості:

«Костянтине, прийми найтепліші побажання у день твого небесного покровителя. Нехай Ангел-охоронець веде тебе дорогами добра, охороняє від труднощів і дарує натхнення у кожній справі. Хай серце буде спокійним, думки — світлими, а життєвий шлях — впевненим і гармонійним. Твоє ім’я — як символ постійності, воно нагадує, що справжня сила не у боротьбі, а у вмінні залишатись собою, коли навколо змінюється світ. Хай доля дарує щедрі дні, добрих людей і віру у власні сили. З Днем ангела, Костю!»

А для тепліших побажань варто згадати вірш:

Костянтине, хай щастя щодня тебе гріє, І радість в оселі приходить, як світло. Нехай на серці завжди веселіє, І мрія здійсниться — велика, помітна.

Або інший — більш ніжний:

Хай Ангел твій поруч стоїть непохитно, І крила розкриє над тобою щомить. Хай шлях твій до щастя буде спокійний, А доля любов’ю й теплом нагородить.

Свято імені — це нагадування, що кожна людина має свій духовний орієнтир. День ангела — не просто дата, а мить внутрішнього оновлення, коли важливо згадати про свої цінності й подякувати за все, що маємо.

