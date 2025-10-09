Привітання з Днем ангела Костянтина 9 жовтня: вірші та проза
9 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Костянтина, ім’я якого походить від латинського «constans» — «стійкий», «незмінний».
Про це повідомляє «ПЛ».
Цього дня прийнято вітати усіх, хто носить це ім’я, бажаючи їм сили духу, мудрості та щирості:
«Костянтине, прийми найтепліші побажання у день твого небесного покровителя. Нехай Ангел-охоронець веде тебе дорогами добра, охороняє від труднощів і дарує натхнення у кожній справі. Хай серце буде спокійним, думки — світлими, а життєвий шлях — впевненим і гармонійним. Твоє ім’я — як символ постійності, воно нагадує, що справжня сила не у боротьбі, а у вмінні залишатись собою, коли навколо змінюється світ. Хай доля дарує щедрі дні, добрих людей і віру у власні сили. З Днем ангела, Костю!»
А для тепліших побажань варто згадати вірш:
Костянтине, хай щастя щодня тебе гріє,
І радість в оселі приходить, як світло.
Нехай на серці завжди веселіє,
І мрія здійсниться — велика, помітна.
Або інший — більш ніжний:
Хай Ангел твій поруч стоїть непохитно,
І крила розкриє над тобою щомить.
Хай шлях твій до щастя буде спокійний,
А доля любов’ю й теплом нагородить.
Свято імені — це нагадування, що кожна людина має свій духовний орієнтир. День ангела — не просто дата, а мить внутрішнього оновлення, коли важливо згадати про свої цінності й подякувати за все, що маємо.
