Прогноз магнітних бур на вихідні, 20-21 вересня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітні бурі
Магнітні бурі

Після напруженого тижня, що тримав у тонусі метеозалежних людей та операторів критичної інфраструктури, космічна погода на прийдешніх вихідних, 20-21 вересня, обіцяє довгоочікуваний спокій.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з аналітичними даними провідних світових центрів прогнозування, магнітосфера Землі входить у стабільну фазу, що зводить до мінімуму ймовірність виникнення магнітних бур. Цей період затишшя настане після серії геомагнітних збурень, що фіксувалися, зокрема, 15 та 18-19 вересня, і були прямим наслідком підвищеної активності на Сонці.

Потужні викиди сонячної плазми, що досягали нашої планети, могли провокувати не лише погіршення самопочуття, як-от головний біль чи коливання тиску, але й створювати потенційні ризики для супутникових систем.

На вихідних K-індекс, ключовий індикатор стану геомагнітного поля, прогнозується на стабільно низькому рівні, що свідчить про практично повну відсутність збурень. Це означає, що енергетичні системи, супутникові комунікації та навігаційні мережі працюватимуть у штатному режимі без перешкод, зумовлених сонячними факторами.

Незважаючи на сприятливий прогноз, фахівці радять не втрачати пильності. Для підприємств, чия діяльність критично залежить від точності GPS-сигналів або стабільності електромереж, рекомендується продовжувати стандартний моніторинг геомагнітної обстановки.

Людям, чутливим до змін космічної погоди, варто присвятити ці дні відновленню сил: віддати перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, збалансованому харчуванню та уникати надмірних психоемоційних навантажень. Таким чином, прийдешні вихідні створюють ідеальні умови для відпочинку та не несуть прихованих загроз ні для технологічної сфери, ні для здоров’я населення.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 19 вересня 2025 року.

