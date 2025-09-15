Топ-3 причини смерті українців і фактори, які провокують їх: подробиці

Офіційні оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я та національних медичних установ демонструють, що структура смертності в Україні протягом останніх десятиліть має чіткі домінанти.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найбільше життів забирають хвороби серцево-судинної системи, насамперед ішемічна хвороба серця та інсульт. Вони становлять більшість серед усіх летальних випадків, і їхній вплив зумовлений як генетичними факторами, так і високим рівнем поширеності гіпертонії, малорухливим способом життя та відсутністю належного контролю за артеріальним тиском.

Другою за масштабом групою залишаються онкологічні захворювання. Вони характеризуються тим, що значна частина випадків виявляється на пізніх стадіях, коли можливості лікування обмежені.

Це пов’язано з браком системних скринінгових програм і нерівномірним доступом до сучасних медичних технологій у різних регіонах країни. Експерти зазначають, що без комплексної державної програми онкоскринінгу ситуація залишатиметься складною.

Третю позицію займають травми й зовнішні причини смерті, зокрема дорожньо-транспортні пригоди та наслідки воєнних дій. З початком повномасштабного конфлікту їхня частка в структурі смертності зросла, оскільки з’явилися нові ризики для цивільного населення.

До того ж бойові дії опосередковано впливають на рівень смертності від хронічних захворювань, оскільки порушується робота медичної системи, відкладається лікування та зростає психологічне навантаження.

Серед ключових провокуючих факторів лікарі називають високу поширеність куріння та вживання алкоголю. За даними міжнародних досліджень, тютюнопаління охоплює значну частину дорослого населення, причому серед чоловіків цей показник є особливо високим.

Вживання алкоголю також перебуває на рівні, який значно перевищує середньоєвропейські показники. Усе це створює передумови для серцево-судинних і онкологічних патологій. Важливу роль відіграють і екологічні фактори, серед яких забруднення повітря в промислових регіонах, що впливає як на серцево-судинну, так і на дихальну систему.

На цьому фоні статистика показала, які регіони України є найкримінальнішими.