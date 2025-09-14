З віком ризик когнітивного зниження зростає — від легких порушень пам’яті до серйозних форм деменції. Багато літніх людей стикаються з кількома хронічними захворюваннями одночасно, що лише посилює вплив на мозок та організм.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Walla.

Хвороби ослаблюють функціонування мозку, а погіршення когнітивних функцій, в свою чергу, відбивається на фізичному стані. Це знижує якість життя в цілому. Науковці давно відзначили, що середземноморська дієта є корисною для мозку, оскільки вона включає багато риби, цільних злаків, овочів та фруктів. Але питання, які саме продукти з цієї дієти найбільше допомагають людям з кількома захворюваннями, залишалося відкритим.

Китайські дослідники провели великий аналіз, використовуючи дані China Longitudinal Health Longevity Survey. Це дослідження проводиться з 1998 року та охоплює тисячі людей віком від 65 років. Для аналізу було вибрано 3443 учасників, які мали два або більше хронічних захворювань. Учасників опитували про частоту споживання продуктів з 13 категорій — від овочів і фруктів до молочних та м’ясних продуктів. Одночасно з цим проводився тест MMSE, що оцінює пам’ять, увагу та мовні здібності.

Для обробки даних використовувався метод network analysis, що дозволив побудувати зв’язки між харчуванням та функціями мозку. В результаті, виявилося, що три категорії продуктів дали найбільший позитивний ефект.

На першому місці опинилися гриби та водорості, на другому — молочні продукти, а на третьому — горіхи. Фрукти також впливали на орієнтацію в часі та просторі, але їхній ефект був менш виражений.

Дослідники пояснюють, що гриби містять антиоксиданти та інші речовини, що захищають нейрони. Горіхи багаті на незамінні жирні кислоти, вітаміни та мінерали. Молочні продукти забезпечують організм кальцієм, білком та вітаміном B12, що підтримує нервову систему. Така комбінація продуктів може бути особливо корисною для людей з діабетом або серцево-судинними захворюваннями, де ризик розвитку деменції значно вищий.

Варто зазначити, що це дослідження є зрізом і лише показує зв’язки між харчуванням і когнітивними функціями, а не встановлює прямі причини. Дані про харчування основані на самооцінках учасників, що може впливати на точність результатів. Однак масштаб дослідження і репрезентативність вибірки надають значну вагу отриманим висновкам.

Основний висновок простий: правильне харчування має значний вплив на здоров’я мозку. Включення в раціон грибів, молочних продуктів і горіхів може допомогти підтримати пам’ять, увагу і ясність думок навіть у старшому віці.

Спеціалісти й попередили щодо того, чому кожній людині треба регулярно робити масаж.