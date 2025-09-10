Прогноз магнітних бур на 11 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

За офіційними даними Центру прогнозування космічної погоди при NOAA у США, а також дослідженнями Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, найближчі дні у вересні 2025 року залишатимуться у зоні підвищеної уваги через активні процеси на поверхні нашої зорі.

Проте на 11 вересня прогнозується відносно стабільна ситуація: геомагнітний індекс Kp очікується в межах 3–4 одиниць, що вказує на слабке коливання магнітосфери Землі. Для пересічної людини це означає, що значних проблем у роботі технічних систем не виникне, а ризики для інфраструктури залишатимуться мінімальними.

Астрономи зазначають, що 25-й сонячний цикл поступово входить у фазу свого максимуму, що зазвичай відбувається кожні 11 років. Пік цієї активності припадає саме на 2025–2026 роки.

У цей період спостерігається більше спалахів і викидів корональної маси, які можуть спричиняти магнітні бурі на Землі різного рівня інтенсивності. Навіть якщо конкретна дата не демонструє значних збурень, науковці наголошують на важливості регулярного моніторингу, оскільки ситуація може змінитися протягом кількох годин.

Для метеочутливих людей навіть невеликі геомагнітні коливання можуть відчуватися у вигляді головного болю, проблем зі сном, коливань артеріального тиску та підвищеної втоми.

Медики радять у такі дні звертати увагу на режим відпочинку, уникати зайвого фізичного навантаження, пити більше води та дотримуватися збалансованого харчування. Водночас для авіаційних рейсів, навігаційних систем і електромереж суттєвих загроз 11 вересня не прогнозується.

Отже, наукова спільнота сходиться на думці, що цей день не матиме екстремального впливу на життя людей і техніку, однак він вкотре нагадує про актуальність космічної погоди як фактора, який може прямо або опосередковано впливати на наше щоденне життя.

