Общество

Прогноз магнітних бур на 10 вересня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 10 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

Наукові обсерваторії фіксують щоденну активність Сонця, яка безпосередньо впливає на стан геомагнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними даними, у період 8–12 вересня 2025 року загрозливих магнітних бур не прогнозується. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, а можливі короткочасні коливання матимуть рівень не вище Kp-4, що відповідає слабким або помірним відхиленням від норми.

Фахівці підкреслюють, що навіть за наявності незначних магнітних хвиль значна частина людей не відчуває помітних змін у самопочутті. Водночас лікарі радять у такі дні все ж звертати увагу на режим відпочинку, уникати перевтоми та забезпечувати достатній рівень гідратації, адже саме ці фактори можуть пом’якшити вплив природних явищ на організм.

Астрономи наголошують, що період вересня збігається з активним сонячним циклом, який традиційно характеризується підвищеною кількістю сонячних плям та викидів корональної маси.

Однак саме на 10 вересня серйозних збурень не прогнозується. Для авіаційної та космічної сфери це означає відсутність ризиків, пов’язаних з порушенням роботи техніки чи систем зв’язку. Для населення ж цей день стане спокійним у плані геомагнітних факторів, що дозволяє планувати звичайну повсякденну активність без додаткових обмежень.

Таким чином, 10 вересня 2025 року сонячна активність не несе жодних загроз, а спостереження за нею залишаються радше питанням наукового інтересу, ніж практичної безпеки.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 вересня.

теги
Карина Шевченко Send an email 10 години ago
0 0

Материалы по теме

Осінь

Які свята у вересні відмічають українці: важливі дати календаря

1 тиждень ago
Що подарувати вчителю на 1 вересня

Що подарувати вчителю на 1 вересня: оригінальні ідеї подарунків

1 тиждень ago
Співпадіння чисел на годинах: значення комбінації 08:08

Співпадіння чисел на годинах: значення комбінації 08:08

1 тиждень ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 30 серпня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button