Прогноз магнітних бур на 10 вересня: якою буде активність Сонця

Наукові обсерваторії фіксують щоденну активність Сонця, яка безпосередньо впливає на стан геомагнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційними даними, у період 8–12 вересня 2025 року загрозливих магнітних бур не прогнозується. Геомагнітне поле залишатиметься відносно спокійним, а можливі короткочасні коливання матимуть рівень не вище Kp-4, що відповідає слабким або помірним відхиленням від норми.

Фахівці підкреслюють, що навіть за наявності незначних магнітних хвиль значна частина людей не відчуває помітних змін у самопочутті. Водночас лікарі радять у такі дні все ж звертати увагу на режим відпочинку, уникати перевтоми та забезпечувати достатній рівень гідратації, адже саме ці фактори можуть пом’якшити вплив природних явищ на організм.

Астрономи наголошують, що період вересня збігається з активним сонячним циклом, який традиційно характеризується підвищеною кількістю сонячних плям та викидів корональної маси.

Однак саме на 10 вересня серйозних збурень не прогнозується. Для авіаційної та космічної сфери це означає відсутність ризиків, пов’язаних з порушенням роботи техніки чи систем зв’язку. Для населення ж цей день стане спокійним у плані геомагнітних факторів, що дозволяє планувати звичайну повсякденну активність без додаткових обмежень.

Таким чином, 10 вересня 2025 року сонячна активність не несе жодних загроз, а спостереження за нею залишаються радше питанням наукового інтересу, ніж практичної безпеки.

