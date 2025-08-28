Наприкінці літа 2025 року наукові установи прогнозують відносно спокійну геомагнітну ситуацію.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на UBP.

Згідно з даними NOAA Space Weather Prediction Center та SpaceWeatherLive, на 29 серпня значних магнітних бур очікувати не варто. Індекси геомагнітної активності залишатимуться на рівні, характерному для спокійного або злегка збуреного стану магнітосфери, з показниками Kp у межах 2–3.

Це означає, що вплив на роботу супутникових систем, енергетичні мережі та радіозв’язок буде мінімальним.

Сонячна активність протягом останніх днів серпня демонструє стабільну картину без потужних спалахів, що могли б призвести до підвищеної геомагнітної нестабільності. Хоча можливі незначні коливання, серйозних збурень не прогнозується.

Для метеозалежних людей така новина є особливо позитивною, адже сильні бурі часто впливають на самопочуття. Таким чином, 29 серпня можна вважати днем без суттєвих ризиків з точки зору космічної погоди, що дозволить уникнути непередбачуваних технічних і біологічних наслідків.

