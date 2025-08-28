Общество

Прогноз магнітних бур на 29 серпня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 8 години ago
0 0
Магнітні бурі

Наприкінці літа 2025 року наукові установи прогнозують відносно спокійну геомагнітну ситуацію.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на UBP.

Згідно з даними NOAA Space Weather Prediction Center та SpaceWeatherLive, на 29 серпня значних магнітних бур очікувати не варто. Індекси геомагнітної активності залишатимуться на рівні, характерному для спокійного або злегка збуреного стану магнітосфери, з показниками Kp у межах 2–3.

Це означає, що вплив на роботу супутникових систем, енергетичні мережі та радіозв’язок буде мінімальним.

Сонячна активність протягом останніх днів серпня демонструє стабільну картину без потужних спалахів, що могли б призвести до підвищеної геомагнітної нестабільності. Хоча можливі незначні коливання, серйозних збурень не прогнозується.

Для метеозалежних людей така новина є особливо позитивною, адже сильні бурі часто впливають на самопочуття. Таким чином, 29 серпня можна вважати днем без суттєвих ризиків з точки зору космічної погоди, що дозволить уникнути непередбачуваних технічних і біологічних наслідків.

Спеціалісти ще й попередили про те, чого чекати від прогнозу магнітних бур на 28 серпня.

теги
Карина Шевченко Send an email 8 години ago
0 0

Материалы по теме

Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на вихідні, 23-24 серпня: якою буде активність Сонця

7 днів ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 22 серпня: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago
Привітання з Днем ангела Володимира

Привітання з Днем ангела Володимира 20 серпня: вірші та проза

1 тиждень ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 21 серпня: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button