Прогноз магнітних бур на 28 серпня: якою буде активність Сонця

Станом на другу половину серпня 2025 року сонячна активність демонструє тенденцію до поступового зростання.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними міжнародних центрів моніторингу космічної погоди, 28 серпня очікується помірне геомагнітне збурення, яке може мати наслідки переважно для високоширотних регіонів та окремих технічних систем.

Експерти відзначають імовірність невеликих радіозбоїв рівня R1–R2, оцінену приблизно у 55%, тоді як ризик серйозніших порушень, пов’язаних зі спалахами класу X, залишається низьким і становить близько 10%.

Поточні спостереження вказують на наявність кількох активних сонячних плям із потенціалом утворення спалахів середньої інтенсивності, що підтримує ймовірність викидів корональної маси у бік Землі. Водночас прогнозована енергія цих викидів не перевищує показників, здатних викликати суттєві проблеми для енергетичних систем чи глобальних комунікаційних мереж.

Фахівці рекомендують операторам супутникових угруповань і систем зв’язку тримати ситуацію на контролі, оскільки короткочасні збої у роботі супутникових каналів та навігаційних систем можуть виникати навіть при невисоких рівнях геомагнітної активності.

Для широкої громадськості вплив очікуваних процесів буде практично непомітним, проте сама подія є нагадуванням про важливість постійного моніторингу космічної погоди як фактора, що безпосередньо впливає на сучасні технологічні процеси та безпеку інфраструктури.

