Ситуація у Покровську погіршилася: стало відомо, у якому становищі люди

У Покровську Донецької області склалася критична гуманітарна ситуація. За інформацією місцевої військової адміністрації, у місті залишаються 1327 мешканців, які опинилися у фактичній блокаді.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

З грудня минулого року Покровськ повністю знеструмлений, позбавлений централізованого водопостачання та опалення, а нині — і без можливості забезпечення продуктами харчування. Магазини у місті не працюють, а спроби доставити продовольство ускладнені через постійні обстріли, що робить будь-які транспортні маршрути небезпечними або взагалі недоступними.

Місцева влада повідомляє, що гуманітарні коридори наразі неможливо відкрити через інтенсивні бойові дії в околицях. Лінії постачання перебувають під постійним вогневим контролем, і будь-яка спроба організувати в’їзд транспорту з харчами наражає на небезпеку не лише водіїв, а й цивільних, які намагаються евакуюватися.

Це призвело до того, що більшість мешканців змушені виживати на залишках запасів, а доступ до навіть базових продуктів став серйозною проблемою.

Військова адміністрація підкреслює, що евакуація з міста можлива лише за умови зниження інтенсивності обстрілів і створення безпечних маршрутів, чого наразі досягти не вдається. Міжнародні гуманітарні організації, які намагалися отримати доступ до Покровська, поки що не мають змоги розпочати постачання допомоги.

Ситуація ускладнюється тим, що багато людей, які залишилися в місті, — це особи похилого віку та маломобільні громадяни, котрі потребують постійного догляду і не можуть самостійно залишити небезпечну зону.

Таким чином, Покровськ перебуває у стані глибокої гуманітарної кризи, вирішення якої залежить від поліпшення безпекової ситуації та організації гарантованих шляхів доставки життєво необхідних ресурсів.

На цьому фоні з’явились 4 можливі сценарії майбутніх кордонів України.