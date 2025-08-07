Общество

Прогноз магнітних бур на 8 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі 8-го серпня не повинні спричинити масу проблем на Землі.

Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
0 0
Магнітні бурі

Згідно з останніми даними американського Національного центру космічної погоди NOAA, 8 серпня 2025 року не прогнозується значної геомагнітної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікуваний індекс Kp залишиться на рівні 3, що свідчить про відсутність серйозних магнітних збурень. Такий показник вважається безпечним для всіх груп населення, включно з метеочутливими людьми та особами з хронічними серцево-судинними або неврологічними захворюваннями.

Фахівці наголошують, що наразі ми перебуваємо в активній фазі 25-го сонячного циклу, який триватиме до 2030 року. Це означає, що періодично зростатиме кількість сонячних спалахів, зокрема викидів корональної маси, однак їхній вплив на Землю залежить від спрямованості сонячного вітру.

Протягом останніх двох тижнів серпня астрономи фіксували помірні викиди з активних ділянок поверхні Сонця, однак жоден із них не мав прямої траєкторії на Землю.

Прогностичні моделі вказують на незначне коливання магнітного поля планети в ніч на 9 серпня, що може досягати рівня G1 (слабка буря), але ймовірність подібного сценарію не перевищує 15%.

Такий рівень бурі не має клінічно значущого впливу на самопочуття населення і, як правило, не викликає порушень у роботі супутникових систем зв’язку або енергетичних мереж.

З урахуванням зазначеного, 8 серпня поточного року є геомагнітно стабільним днем. Проте науковці радять особам із високою чутливістю до змін у магнітному полі, а також працівникам авіаційної, космічної та телекомунікаційної галузей, регулярно відстежувати оновлення оперативних прогнозів на офіційних платформах НАСА, NOAA або Укргідрометцентру.

Це дозволяє уникати непередбачених технічних ризиків, що іноді виникають при раптовому зростанні індексу Kp упродовж доби.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 7 серпня.

теги
Карина Шевченко Send an email 8 часов ago
0 0

Материалы по теме

День ангела

Привітання з Днем ангела Максима 30 липня: вірші та проза

1 неделя ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 31 липня: якою буде активність Сонця

1 неделя ago

Зеленський підписав новий закон щодо ЗСУ: стало відомо, що чекає на воїнів у полоні

1 неделя ago
Вийшов трейлер "Аватар 3: Вогонь і попіл"

Вийшов трейлер «Аватар 3: Вогонь і попіл» — що нас чекає в продовженні франшизи (відео)

1 неделя ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button