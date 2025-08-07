Прогноз магнітних бур на 8 серпня: якою буде активність Сонця

Згідно з останніми даними американського Національного центру космічної погоди NOAA, 8 серпня 2025 року не прогнозується значної геомагнітної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Очікуваний індекс Kp залишиться на рівні 3, що свідчить про відсутність серйозних магнітних збурень. Такий показник вважається безпечним для всіх груп населення, включно з метеочутливими людьми та особами з хронічними серцево-судинними або неврологічними захворюваннями.

Фахівці наголошують, що наразі ми перебуваємо в активній фазі 25-го сонячного циклу, який триватиме до 2030 року. Це означає, що періодично зростатиме кількість сонячних спалахів, зокрема викидів корональної маси, однак їхній вплив на Землю залежить від спрямованості сонячного вітру.

Протягом останніх двох тижнів серпня астрономи фіксували помірні викиди з активних ділянок поверхні Сонця, однак жоден із них не мав прямої траєкторії на Землю.

Прогностичні моделі вказують на незначне коливання магнітного поля планети в ніч на 9 серпня, що може досягати рівня G1 (слабка буря), але ймовірність подібного сценарію не перевищує 15%.

Такий рівень бурі не має клінічно значущого впливу на самопочуття населення і, як правило, не викликає порушень у роботі супутникових систем зв’язку або енергетичних мереж.

З урахуванням зазначеного, 8 серпня поточного року є геомагнітно стабільним днем. Проте науковці радять особам із високою чутливістю до змін у магнітному полі, а також працівникам авіаційної, космічної та телекомунікаційної галузей, регулярно відстежувати оновлення оперативних прогнозів на офіційних платформах НАСА, NOAA або Укргідрометцентру.

Це дозволяє уникати непередбачених технічних ризиків, що іноді виникають при раптовому зростанні індексу Kp упродовж доби.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 7 серпня.