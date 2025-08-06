Прогноз магнітних бур на 7 серпня 2025 року: якою буде сонячна активність

Згідно з останніми даними, отриманими від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), на 7 серпня 2025 року прогнозується відносно спокійна, проте помірно активна сонячна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Зокрема, очікується геомагнітна збуреність рівня G1, що відповідає слабкій бурі за загальноприйнятою п’ятибальною шкалою NOAA. Інтенсивність індексу Kp коливатиметься в межах 4–5 одиниць, що свідчить про наявність помірного геомагнітного тиску на магнітосферу Землі.

Джерелом активності наразі виступає сонячна пляма AR3781, яка перебуває у фазі нестабільності. Ця пляма є джерелом викидів потоків сонячного вітру, що зафіксовані спектрометричними та рентгенівськими спостереженнями.

Хоча потужних корональних викидів маси, які могли б викликати геомагнітну бурю рівня G3 і вище, поки не зафіксовано, науковці залишають застереження про можливі локальні підвищення активності у разі зміни полярності магнітного поля сонячних утворень.

Метеочутливим особам рекомендовано дотримуватись обережності: уникати фізичних та емоційних перевантажень, контролювати артеріальний тиск, забезпечити достатній рівень гідратації, мінімізувати споживання стимуляторів, зокрема кофеїну та алкоголю, а також надавати перевагу відпочинку в спокійному середовищі.

Особливо уважними варто бути людям, що мають серцево-судинні патології або схильні до коливань настрою у зв’язку зі змінами у геомагнітному полі. Прогноз подальшої сонячної активності буде оновлено після 8 серпня відповідно до аналізу поточної динаміки сонячної плазми.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 6 серпня.