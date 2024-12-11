Як «бусифікація» впливає на мобілізацію та що робити, якщо вас незаконно затримали ТЦК

Він вживається для опису ситуацій, коли чоловіків мобілізують силовими методами.

Коли і для чого вживають цей термін та як «бусифікація» впливає на мобілізацію, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Що таке «бусифікація»

«Бусифікація» — це іронічний неологізм, що виник в українському інфопросторі під час загальної мобілізації у зв’язку з повномасштабною російською агресією. Він використовується для позначення ситуацій, коли представники ТЦК насильно завантажують чоловіків призовного віку на вулиці в автобус та відвозять до центру комплектування.

Як «бусифікація» впливає на мобілізацію

За думкою народної депутатки Соломії Бобровської, через насильницькі методи роботи представників ТЦК в окремих областях, результативність мобілізації знизилася. Втім, наразі важко визначити прямий вплив, адже для цього потрібна хоча б якась статистика, за яку, як зазначає нардепка, у Генштабі не переймаються.

Понад те вони намагаються уникати цієї теми або ж мати більше претензій до населення, ніж до працівників ТЦК», — говорить Бобровська.

Своєю чергою адвокатка Алла Школьна зазначає, що такі дії працівників ТЦК дуже демотивують населення і підривають авторитет Збройних Сил.

І народна депутатка, і адвокатка при цьому звертають увагу на те, що не можна всю провину класти лише на ТЦК, адже багато людей ігнорують обов’язок оновити дані.

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Тому, за думкою Бобровської, це насправді «палиця з двома кінцями».

Інша адвокатка зазначає, що у більшості випадків цей термін є маніпуляцією, оскільки багато людей добровільно погоджуються на супровід до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

«Досить часто працівники поліції пропонують військовозобов’язаним супроводження, і багато хто з них погоджується сідати в автомобіль поліції. Це відбувається навіть у випадках, коли від цього можна було відмовитися», — зазначає Катерина Аніщенко.

Однак і вона погоджується з тим, що випадки насильства можуть мати місце як з боку працівників ТЦК, так і з боку цивільних осіб, тому важливо дотримуватись правової процедури.

Що робити, якщо вас незаконно затримали ТЦК

Якщо вас незаконно затримали працівники центру комплектування, то необхідно звернутися до органів Національної поліції та на гарячу лінію Міністерства оборони, де варто пояснити про можливе свавілля з боку працівників ТЦК.

Якщо є можливість, потрібно зафіксувати це якимось чином, зібрати доказову базу, що проти вас вчиняють якісь неправомірні дії.

«Це потрібно для того, щоб надалі ефективно захистити свої права у суді», — каже юрист.

Раніше ПЛ писала про те, коли в Україні ухвалять закон про демобілізацію.