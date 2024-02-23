Найтепліша країна в Європі: синоптикиня здивувала прогнозом на 24 лютого
Завтра, 24 лютого, в Україні буде переважати тепла погода.
Стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко у Facebook.
За словами Діденко, завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +10…+15 градусів, у східній частині трохи прохолодніше, +5…+9 градусів.
Синоптикиня також зауважила, що 24 лютого в Україні переважатиме високий атмосферний тиск, тому опадів не передбачається, хіба що в Карпатах та навколо гір можливо пройде невеликий дощ.
«Вітер завіватиме з півдня та південного сходу, буде рвучким, сильним, місцями із штормовими поривами до 15-22 м/с», — написала вона.
Діденко додала, що сильний вітер пануватиме в країні до вівторка, 27 лютого.
В столиці на вихідних, 24-25 лютого, також буде вітряно, а опадів не очікується.
У суботу температура повітря становитиме +12 градусів, у неділю буде +10 градусів.
«Наступний тиждень буде свіжішим, проте не холодним, без істотних опадів», — додала синоптикиня.
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