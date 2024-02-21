Лікар пояснив, що трапиться, якщо вночі терпіти та не ходити в туалет

Однак покидати тепле ліжко та вставати не хочеться, тому більшість людей терпляче чекають ранку.

У своєму відео в Instagram лікар Юрій Габорець розповів, чому шкідливо терпіти вночі та не йти до вбиральні. Про це передає Первая Лента.

Спеціаліст наголосив, що терпіти вночі позиви до туалету та не ходити в вбиральні — дуже шкідливо. Це призводить до того, що нирки працюють під навантаженням, їм важче фільтрувати кров, піднімається артеріальний тиск, розтягується сечовий міхур і ще більше розвиваються застійні явища в малому тазі.

Він рекомендує на ніч не пити багато рідини і не приймати препаратів з сечогінним ефектом. А якщо ви же захотіли вночі в туалет, потрібно вставати.

«Тому краще вставати, а на ніч не пити нічого сечогінного, чай та каву. Подивитися, які препарати ви приймаєте на ніч — чи нема в них сечогінного ефекту. Якщо вас сушить, то треба пити воду, не треба себе обмежувати», — каже лікар.

За словами лікаря, якщо позиви у туалет ночами вас сильно турбують, то необхідно пройти обстеження. В першу чергу потрібно здати аналіз крові на діабет та глюкозотолерантний тест.

Чоловікам також варто звернути увагу на таку ситуацію: якщо ви часто йдете вночі до вбиральні, то подивіться на струю. Якщо вона слабка, то вам потрібно звернутись до уролога, тому що це один з симптомів аденоми простати. Потрібно зробити УЗД сечового міхура на залишкову сечу та перевірити простату. А ще — здати загальний аналіз сечі.

Жінкам також варто зробити УЗД органів малого тазу і загальний аналіз сечі, щоб перевірити, чи немає бактерій. УЗД також покаже, чи нічого не давить, чи нема опущення, чи фіброміоми.

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