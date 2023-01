Історичний центр Одеси включили до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) ухвалила рішення включити історичний центр Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини та список всесвітньої спадщини під загрозою.

🔴 BREAKING!

Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa — #Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/2e9NUbed0E

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) January 25, 2023

Включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини прокоментували в мерії міста.

Історичний центр Одеси — під захистом ЮНЕСКО!.. Попри війну, попри спроби росіян завадити включенню Одеси до Основного списку справедливість все одно виявилася найсильнішою. І ми вкотре доводимо, що Одеса — це українське місто, а ще — душа Європи. Що й відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина — під надійним захистом.

Нагадаємо, що включити історичний центр Одеси до цього списку у жовтні попросив президент України Володимир Зеленський.

По материалам: Подробности