Общество

У Дніпрі завершили розбирати руїни багатоповерхівки: загинуло 44 людини, 20 зникли безвісти

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Дніпрі завершили розбирати руїни багатоповерхівки: загинуло 44 людини, 20 зникли безвісти

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Про це повідомляє ДСНС.

О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено.

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Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

Правоохоронці та рятувальники отримали 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб. З них 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.

За даними британської розвідки, 14 січня російська армія вдарила по житловому будинку великою протикорабельною ракетою AS-4 KITCHEN (X-22), запущеної з середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 17 января, 2023
0 Менее минуты назад
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