Арестович розповів цікаву річ про путіна

У росії вже ніхто не сподівається на перемогу у війні з Україною, а особисто путін жадає домогтися якоїсь угоди, яку можна буде продати росіянам як перемогу. Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Олесі Бацман.

У найгіршому варіанті це можуть бути так звані "ЛНР", "ДНР" і Крим. Глава рф може сказати, що вся ця історія з війною проти України затівалася для того, щоб захистити населення, яке проживає на вищевказаних територіях.

"путін особисто як фігура бореться за своє політичне виживання, тому що російський народ не прощає царям програних воєн, ні народ, ні еліта. А політична смерть означає для путіна і фізичну смерть. Занадто багато людей він убив у росії. Убив, залякав, затретирував, зруйнував життя, і це не останні люди. Це люди, які мають гроші, можливості та бажання помститися", — пояснив експерт. Крім того, Арестович підкреслив, що у путінському оточенні є багато скривджених охоронців.

По материалам: Подробности