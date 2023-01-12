Общество

Арестович розповів цікаву річ про путіна

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
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Арестович розповів цікаву річ про путіна

У росії вже ніхто не сподівається на перемогу у війні з Україною, а особисто путін жадає домогтися якоїсь угоди, яку можна буде продати росіянам як перемогу. Таку думку висловив радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Олесі Бацман. 

У найгіршому варіанті це можуть бути так звані "ЛНР", "ДНР" і Крим. Глава рф може сказати, що вся ця історія з війною проти України затівалася для того, щоб захистити населення, яке проживає на вищевказаних територіях.

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"путін особисто як фігура бореться за своє політичне виживання, тому що російський народ не прощає царям програних воєн, ні народ, ні еліта. А політична смерть означає для путіна і фізичну смерть. Занадто багато людей він убив у росії. Убив, залякав, затретирував, зруйнував життя, і це не останні люди. Це люди, які мають гроші, можливості та бажання помститися", — пояснив експерт. Крім того, Арестович підкреслив, що у путінському оточенні є багато скривджених охоронців.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 января, 2023
0 1 минута чтения
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