На Херсонщину підвезли чергові партії мобілізованих росіян — Генштаб

Командування російських окупаційних військ перекинуло на Херсонщину чергову партію мобілізованих росіян. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

До населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Разом з ним триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію.

На шляхах "евакуації" до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

Як повідомлялося 28 жовтня, президенту рф володимиру путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

По материалам: Подробности