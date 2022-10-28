Общество

На Херсонщину підвезли чергові партії мобілізованих росіян — Генштаб

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

На Херсонщину підвезли чергові партії мобілізованих росіян - Генштаб

Командування російських окупаційних військ перекинуло на Херсонщину чергову партію мобілізованих росіян. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

До населених пунктів Червоний Маяк, Новорайськ та Зміївка прибула чергова партія мобілізованих російських військовослужбовців.

Разом з ним триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. В населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію.

На шляхах "евакуації" до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний догляд та перевірку цивільного населення.

Як повідомлялося 28 жовтня, президенту рф володимиру путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 51 минута agoОбновлено: 28 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Покупка Twitter: Еврокомиссар предупредил Маска, что ему придется играть по правилам ЕС

1 час ago

Стефанишина опровергает причастность к делу Микитася и готова доказать это в суде

1 час ago

Главное за неделю: ВВП Украины, ставки ЕЦБ и тарифы на газ для населения

3 часа ago

Посольство Украины уже работает с правительством Британии над визитом Сунака в Украину

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button