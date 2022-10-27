У Києві в деяких будинках не відключатимуть світло: кому пощастить

У Києві та області 26 жовтня розпочалися стабілізаційні відключення світла. Але у деяких будинках столиці електроенергію відключати не планують.

Кому пощастить зі світлом, розповіла керівник відділу з комунікацій "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова.

Зазначається, що деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони знаходяться на одній лінії із критично важливим об'єктом.

"При формуванні графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо на одній лінії підключено лікарню та житловий будинок, то цей будинок не потрапить у графік аварійних відключень", — сказала Гурова.

Вона повідомила, що у поточній складній ситуації для зручності клієнтів усі адреси, наприклад, у Київській області були поділені на дві черги, для яких постачання світла здійснюватиметься по черзі.

Крім того, годинник відключення кожної групи чергуватиметься щодня для того, щоб електропостачання тих самих клієнтів не обмежувалося в один і той же час.

По материалам: Подробности