Общество

У Києві в деяких будинках не відключатимуть світло: кому пощастить

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

У Києві в деяких будинках не відключатимуть світло: кому пощастить

У Києві та області 26 жовтня розпочалися стабілізаційні відключення світла. Але у деяких будинках столиці електроенергію відключати не планують.

Кому пощастить зі світлом, розповіла керівник відділу з комунікацій "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова.

Зазначається, що деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони знаходяться на одній лінії із критично важливим об'єктом.

"При формуванні графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо на одній лінії підключено лікарню та житловий будинок, то цей будинок не потрапить у графік аварійних відключень", — сказала Гурова.

Вона повідомила, що у поточній складній ситуації для зручності клієнтів усі адреси, наприклад, у Київській області були поділені на дві черги, для яких постачання світла здійснюватиметься по черзі.

Крім того, годинник відключення кожної групи чергуватиметься щодня для того, щоб електропостачання тих самих клієнтів не обмежувалося в один і той же час.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Rewater — единорог современной криптоиндустрии

1 час ago

Украина активизировала сотрудничество с Израилем в оборонной сфере – Зеленский

2 часа ago

В 3-м туре Кубка Европы ФИБА «Будивельник» обыграл «Гронинген»

2 часа ago

Банки ожидают сокращение кредитования населения

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button