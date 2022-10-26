Коли в Україні настане справжня зима та наскільки вона буде сніговою: прогноз синоптика

На тлі повномасштабної війни, проблем із газопостачанням та електрикою українців непокоїть запитання, чи буде морозною і сніжною прийдешня зима, а синоптики поспішають заспокоїти: не змерзнемо.

Про прогноз погоди на зиму розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик для НВ.

За словами синоптика, кількість опадів прогнозується в межах середньостатистичних показників, а подекуди навіть менше норми.

"Сніговий покрив на більш-менш тривалі періоди залягає по всій території країни, крім півдня, де утворюється лише інколи", — додав він.

Цьогоріч нормальний сніговий покрив утвориться у північних і західних областях на період 1-2 тижні, але сталого не буде.

"У нас просто вже впродовж років 30 немає таких довготривалих періодів снігового покриву, коли він утворюється в грудні і в березні зникає. Періодично сніг випадає, потім сходить, потім знову", — пояснив синоптик.

Наукові розрахунки погоди свідчать, що жодних аномалій взимку не буде, тобто не очікується екстремальних температур.

Зазвичай в Україні метеорологічна зима приходить у першій декаді грудня, зокрема, це стосується північних і західних регіонів.

"Цієї зими ми прогнозуємо схожу ситуацію з невеликими відхиленнями. Тобто в першу декаду грудня очікуємо, що середньодобова температура буде нижче нуля градусів" — зазначив Білик.

Водночас у південних областях метеорологічна зима може й не настати, адже таке вже спостерігалося в минулі роки, коли там за температурними показниками зими не було.

По материалам: Подробности