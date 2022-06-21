Дезертирство российских солдат в Харьковской области: они спрятались в лесу

Около 200 российских солдат дезертировали в Харьковской области. Теперь их разыскивает их командование. Это не первые проблемы российской армии с дезертирством.

«Российское военное командование разыскивает около 200 солдат, которые вошли в село Боровская и спрятались в лесу после боев под Изюмом», — говорится в сообщении Евромайдан-Пресс в Twitter, пишет Первая Лента.

Российские войска, участвующие в войне в Украине, имеют настолько серьезные проблемы с моральным духом, что ограничивают возможности России в достижении ее оперативных целей, сообщило министерство обороны Великобритании.

«В последние дни и Россия, и Украина продолжали тяжелые артиллерийские обстрелы северного, восточного и южного направлений Северодонецка, но на линии фронта произошли незначительные изменения», — говорится в сообщении разведки.

«Боевые части с обеих сторон ведут интенсивные бои на Донбассе и, вероятно, испытывают колебания морального духа. Украинские силы, вероятно, пострадали от дезертирства в последние недели, но боевой дух россиян, вероятно, все еще особенно низок», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что американские добровольцы попали в плен к россиянам в Украине.