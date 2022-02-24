Общество

Украина взяла в плен российских военных

Россия атаковала Украину

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Утром Российская Федерация напала на Украину. С самого утра страну атакуют с разных сторон.

Появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины взяли в плен первых российских военных в зоне ООС, пишет Первая Лента.

«Военные 93 ОМБр Холодный Яр взяли в плен российских оккупантов! Они с 91701 Ямпольский мотострелковый полк», — отмечают Сухопутные войска ВСУ.

На данный момент информации по поводу количества пленных не сообщается.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 24 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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