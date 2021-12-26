Странные рекорды вакцинации в «ЛНР»: опубликованы цифры

Стали известны некоторые данный по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции в «ЛНР». Статистика очень интересная.

Стало известно о том, что с марта этого Луганская больница №2 вакцинировала от коронавирусной инфекции в всего 300 жителей города, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Это очень мало для крупного медицинского учреждения в городе с населением почти 400 тысяч человек. Кроме того, большинство из этих вакцинированных – вовсе не сознательные граждане, которые, понимая важность прививок от ковида, пришли колоться добровольно», — отмечает паблик.

Источник отмечает, что вакцинацию прошли врачи, работники образования, социальные работники, «сотрудники МЧС» и прочие – те, кого заставляют вакцинироваться «добровольно-принудительно». Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением Луганской больницы №2 Виктория Реутова.

При этом она призвала вакцинироваться в связи с тем, что вакцина «Спутник Лайт» якобы эффективна от штамма коронавируса «Омикрон». Однако. Эта вакцина используется только для ревакцинации, но в «ДНР» рассказывают обратное.

Ранее в ОРДО сообщили об изменениях в графике работы «центробанка ДНР».