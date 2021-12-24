В ОРДО сообщили об изменениях в графике работы «центробанка ДНР»

В ОРДО сообщили об изменениях в работе так называемого «центрального республиканского банка». Был обнародован график работы отделений в праздничные дни.

В период с 29 декабря и по 10 января график работы «финансового учреждения» «ДНР» изменится. Еще 29 декабря все отделения так называемого «банка» будут функционировать в обычном режиме, то есть до 17.00, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

30 декабря «банк» будет работать только до 13:00. При этом все структурные подразделения ЦРБ продолжат вести расчеты по экспортным и импортным операциям. В тоже время прием расчетных документов в системе «Клиент-Банк» будет осуществляться до 16.00.

С 31 декабря по 2 января будут выходными, а возобновит работу «банк» третьего января – время работы до 14:00. 4 и 5 января, а также с 7 по 9 января «банк» будет закрыт. Шестого января время работы также будет сокращенно до 14:00.

С 10 «банк» будет принимать клиентов в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО назвали цены на продукты для «новогодней корзины».