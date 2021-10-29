Двойные стандарты «ЛНР»: ограничения и праздник

В «ЛНР» снова можно увидеть двойные стандарты. Эпидемия эпидемией, но культурные мероприятия в Алчевске должны быть по плану.

Решили в «администрации» города и не отменили, несмотря на ковидный мор, «Хоровод Дружбы», посвященный «Дню народного единства». Мероприятие – часть инициативы «главы администрации» Алчевска Натальи Пятковой, городского марафона «Мы вместе», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«У администрации не вызвал чувств противоречия тот факт, что в «республике» отменены занятия в школах из-за карантина. В игнор – рекомендации ЧСПК по социальной изоляции, ношению масок и отмене массовых мероприятий. Ради того, чтобы дети сплясали по инициативе Пятковой на фоне флагов, временно можно и отменить запреты, правда? А заодно и показательно сфотографироваться в масках, хотя хороводить можно и без маски», — пишет паблик.

Стоит отметить, что больницы города забиты пациентами.

Ранее мы сообщали, что в Украине все случаи коронавируса – это штамм Дельта.