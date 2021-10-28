В Украине все случаи коронавируса – это штамм Дельта

Министерство здравоохранения Украины подтвердило информацию о том, что в Украине все случаи заражения коронавирусной инфекцией – это штамм Дельта.

Министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что 100 процентов всех случаев заражения коронавирусной инфекции – это Дельта. Он отметил, что мутация вирусов ослабляет действия вакцины, но вакцинация продолжает работать и это оказано и в Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Сейчас 100% случаев, зафиксированных на территории Украины, — это преимущественно обычный штамм «Дельта», который гораздо более трансмиссивный и, действительно, он вызывает то, что люди его переносят гораздо труднее — почти в 5-6 раз растет в обеспечении кислородом. Но то, что мы видим: даже штамм «Дельта» люди, которые вакцинированы, все равно ее — именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом «Дельта», — переносят в более легкой форме», — заявил Кузин.

Напомним, что за последние в Украине впервые более 26 000 случаев заражения коронавирусом за сутки.