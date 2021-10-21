В Луганске новые проблемы: крысы

Из-за проблем с вывозом мусора в «ЛНР» активно плодятся крысы. Об этом ситуации раскрывают местные жители.

В Луганске сохраняется проблема с вывозом бытовых отходов. Во многих дворах, даже в центре города, неделями лежат кучи мусора. Это не только создает проблемы с запахами и комфортом проживания, но также из-за значительных задержек с вывозом в кучах мусора поселилось большое количество крыс, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Присутствие этих животных вблизи от жилья человека чревато разными проблемами. Это распространение заболеваний, отравление питьевой воды и прочее.

Местные жители отмечают, что месяцами не меняется ситуация по улице ул. Острая Могила и ул. Генерала Лашина. Люди уже устали звонить, писать жалобы. Это никак не отражается на ситуации. В свою очередь у коммунальщиков нет ресурсов, чтобы решить проблему. А местная «власть» даже не смотрит на такие проблемы местных граждан.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» вводят дополнительные меры ограничения.