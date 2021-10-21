Общество

В Луганске новые проблемы: крысы

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов ago
0 0 1 минута чтения

Из-за проблем с вывозом мусора в «ЛНР» активно плодятся крысы. Об этом ситуации раскрывают местные жители.

В Луганске сохраняется проблема с вывозом бытовых отходов. Во многих дворах, даже в центре города, неделями лежат кучи мусора. Это не только создает проблемы с запахами и комфортом проживания, но также из-за значительных задержек с вывозом в кучах мусора поселилось большое количество крыс, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Присутствие этих животных вблизи от жилья человека чревато разными проблемами. Это распространение заболеваний, отравление питьевой воды и прочее.

Местные жители отмечают, что месяцами не меняется ситуация по улице ул. Острая Могила и ул. Генерала Лашина. Люди уже устали звонить, писать жалобы. Это никак не отражается на ситуации. В свою очередь у коммунальщиков нет ресурсов, чтобы решить проблему. А местная «власть» даже не смотрит на такие проблемы местных граждан.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» вводят дополнительные меры ограничения.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Очередной «сюрприз» для жителей ОРДЛО: к новому году продукты подорожают еще сильнее

2 дня ago

Один из городов ОРДО могут полностью закрыть на въезд и выезд: стала известна причина

3 дня ago

Жители ОРДЛО считают, что «власти» сами организовали «митинг» у миссии ОБСЕ

3 дня ago

Жители ОРДО отреагировали на прекращении миссии ОБСЕ на Донбассе

3 дня ago

Добавить комментарий

Back to top button