Убийца собственного сына из Глухова внезапно умер в автозаке (фото)

Сергей Белый из города Глухов в Сумской области, который убил собственного 3-летнего сына, внезапно скончался во время этапирования из следственного изолятора в суд. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Причины смерти не разглашаются, но, скорее всего, убийцу ребенка умертвили другие арестанты, которые ехали с ним в автозаке.

У него вроде бы сломано ребро. Обломок ребра пробил насквозь легкое. Подозреваемого везли в суд. Вместе с ним в автозаке находилось еще несколько человек. Скорее всего, между ними случился конфликт. Такие травмы бывают, когда избивают очень сильно. На суд подозреваемого не довезли, отправили в больницу, где он умер.

Напомним, что жуткая трагедия в Глухове произошла 15 сентября. 50-летний Сергей Белый, как обычно, забрал своего сына Алешу из детского садика, но домой они так и не вернулись. Семья заявила об их пропаже, и полиция начала розыск.

Отец в одиночку засветился на камерах видеонаблюдения, оперативники нашли его, бесцельно бродящим по улицам города. На допросе он сознался, что на велосипеде отвез сына в лесополосу, связал ему руки и ноги, а потом надел на голову целлофановый пакет. Тело ребенка он там и оставил, а сам уехал. Свои действия отец-убийца объяснил так:

Это уже давно назревало. Я хотел еще год назад вывезти его и оставить в лесу. Но не оставил. А теперь я отомстил ему за младшего брата, которого он два раза чуть не покалечил.

По словам подозреваемого, Алеша дважды бил своего годовалого брата. Отец молча вынашивал план мести, который осуществил за день до его дня рождения.

Сергею поставлен диагноз "олигофрения", время от времени он проходил лечение в психиатрической больнице. В Глухов он переехал из Ривне несколько лет назад.

Напомним что в августе в Луцком СИЗО убили мужчину, зарубившего топором жену и дочь.

По материалам: Подробности