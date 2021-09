Один из крупнейших вулканов пробудился на Гавайях спустя более полувека: в Сети показали редкие кадры с воздуха

На Гавайях началось извержение одного из самых больших вулканов, который до этого более полустолетия не был активным. В соцсетях показали кадры с воздуха.

На Гавайях магма

извергается из вулкана Килауэа, являющегося одним из огромнейших и интенсивнейших

в мире, передаетAP.

Уникальные

кадры природного явления с вертолета показали в соцсетях.

Сообщается, что

в одном из кратеров на вершине идет процесс выброса. На кадрах запечатлена

«фонтанирующая» магма и вулканический дым.

Пока процесс целиком проходит в границах Нацпарка и не угрожает жилищам местных

граждан.

Стоит

отметить, что Килауэа является младшим вулканом на Земле на Гавайских островах

и активнейшим на нашей планете. Высота такого плато – свыше 1,2 км. Наибольшее его

извержение случилось 62 года назад.

Тем временем

на испанском острове Ла-Пальма усилился выброс вулкана Кумбре-Вьеха. Власти

Испании огласили этот регион зоной бедствия.

#BREAKING: Kilauea is currently erupting on the Big Island of Hawaii #kilauea l #Hawaii USGS has issued a red warning for Kilauea Hawaii as it currently erupting Impacts may Cause Volcanic toxic gases, falling rocks and earthquakes this is primarily near the crater pic.twitter.com/TcO6VkAQJA

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 30, 2021

