Один из крупнейших вулканов пробудился на Гавайях спустя более полувека: в Сети показали редкие кадры с воздуха
На Гавайях началось извержение одного из самых больших вулканов, который до этого более полустолетия не был активным. В соцсетях показали кадры с воздуха.
На Гавайях магма
извергается из вулкана Килауэа, являющегося одним из огромнейших и интенсивнейших
в мире, передаетAP.
Уникальные
кадры природного явления с вертолета показали в соцсетях.
Сообщается, что
в одном из кратеров на вершине идет процесс выброса. На кадрах запечатлена
«фонтанирующая» магма и вулканический дым.
Пока процесс целиком проходит в границах Нацпарка и не угрожает жилищам местных
граждан.
Стоит
отметить, что Килауэа является младшим вулканом на Земле на Гавайских островах
и активнейшим на нашей планете. Высота такого плато – свыше 1,2 км. Наибольшее его
извержение случилось 62 года назад.
Тем временем
на испанском острове Ла-Пальма усилился выброс вулкана Кумбре-Вьеха. Власти
Испании огласили этот регион зоной бедствия.
#BREAKING: Kilauea is currently erupting on the Big Island of Hawaii #kilauea l #Hawaii USGS has issued a red warning for Kilauea Hawaii as it currently erupting Impacts may Cause Volcanic toxic gases, falling rocks and earthquakes this is primarily near the crater pic.twitter.com/TcO6VkAQJA
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 30, 2021
Напомним, ранее вСети показали первые последствия «пробуждения» вулкана наКанарах.
Позжев США опасались»мегацунами» в результате извержения вулкана на Канарах.
Недавнов Сетипоказалиновые кадры последствий мощнейшего извержения вулкана на Канарах.
По материалам: Диалог