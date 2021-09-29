В Украине в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки до −5 °С
Ночью 30сентября и1-3 октября вУкраине, кроме большинства западных областей ипобережья морей, ожидаются заморозки наповерхности почвы иместами ввоздухе до−5…0 °С.Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».
©pixabay.com
Всеверо-восточных областях прогнозируются заморозки ввоздухе до−3…0 °С.Объявлен второй уровень метеорологической опасности— «оранжевый».
Заморозки— понижение температуры ниже 0°Снапочве или вприземном слое воздуха вечером или ночью при положительной температуре днем. Данное явление опасно для растений, сельхозкультур.
Всвязи сожидаемыми ночными заморозками желательно завершить уборку яблок игруш поздних сортов, предназначенных для хранения, провести сбор облепихи, завершить уборку теплолюбивых культур, картофеля. Неоставляйте без укрытия выкопанные корнеплоды.
©gxabay.com
По материалам: Gismeteo