В момент встречи Путина и Эрдогана Украина и Турция подписали договор о совместной базе

​Украина и Турция подписали соглашение о создании совместного центра по работе с боевыми дронами «Байрактар».

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой компаний Bayraktar Savunma, специализирующейся на производстве военных беспилотников. Договоренность символично была достигнута 29 сентября, когда в Сочи проходили переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

Детали были обнародованы на сайте Офиса президента Украины.

Меморандум был подписан в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Документ подразумевает создание совместного центра, где будут обслуживаться, ремонтироваться и модернизироваться БПЛА Bayraktar. На этой базе также планируется обучение военных по работе с боевыми дронами.

Свою подпись под меморандумом поставил министр обороны Украины Андрей Таран, а также гендиректор Bayraktar Халук Байрактар.

Зеленский отметил, что данное событие крайне важно для Украины, так как будет способствовать повышению ее обороноспособности.

«Это большой реальный шаг вперед», — сказал президент. Он поблагодарил Эрдогана за поддержку в реализации данного проекта.

Совместная украино-турецкая база, согласно планам, будет построена рядом с городом Васильковым, что в Киевской области. Ожидается, что в будущем количество таких центров по стране будет расти.

Следующим этапом сотрудничества станет производство турецких ударных дронов на территории Украины. Bayraktar готова инвестировать в строительство такого завода.

Важно, что меморандум был подписан в день встречи в Сочи Эрдогана и Путина. Москва не скрывает своего недовольства военным сотрудничеством Киева и Анкары, благодаря которому Украина наращивает свою военную мощь. Данной договоренностью Турция послала Кремлю четкий сигнал, что продолжит поддержку Украины.

Контекст

Bayraktar TB2 — это оперативно-тактический беспилотный комплекс. Беспилотник может находиться в воздухе беспрерывно до 24 часов, неся боевое дежурство на площади радиусом в 150 км. Каждый БПЛА может быть вооружен 4 управляемыми ракетами для нанесения ударов по целям на земле.

Турецкие военные БПЛА показали свою высокую

эффективность в конфликтах в Сирии и Карабахе. Ударные дроны там успешно

громили технику противников, в том числе российские ракетные

комплексы.

Украина активно закупает у Турции Bayraktar TB2. На вооружении ВСУ уже есть 12 данных БПЛА, еще 24 будут закуплены в 2021-2022 годах.

Ранее Диалог.UA сообщал, что Украина подняла в воздух боевой Bayraktar TB2 на Донбассе. Беспилотник приблизился к Донецку с запада.

Мы также писали, что беспилотник ВС Украины Bayraktar TB2 зафиксировал попадание зенитной ракеты в цель.

По материалам: Диалог