Из-за извержения вулкана остров Пальма объявили зоной бедствия
Испания классифицировала вовторник Пальму как зону бедствия, благодаря чему остров, накотором извержение вулкана разрушило здания иуничтожило посевы запоследние девять дней, получит финансовую поддержку, сообщает Reuters.
©EPV
Пословам официального представителя правительства Изабель Родригес, первая помощь составляет 10,5 млн евро, которая включает около 5млн евро напокупку домов, аостальные— наприобретение мебели ипредметов первой необходимости.
Лава, стекающая с19сентября сзападного склона вулкана, разрушила почти 600 домов ибанановые плантации наПальме, которая граничит сТенерифе наархипелаге Канарских островов упобережья Северной Африки.
Тысячи людей покинули свои дома, атри прибрежные деревни были заблокированы впонедельник вожидании того, что лава достигнет Атлантического океана ивыбросит токсичные газы.
Впонедельник нанесколько часов извержение замедлилось допочти полной остановки, авечером снова возобновилось.
©INVOLCAN
По материалам: Gismeteo