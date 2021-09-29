Общество

Из-за извержения вулкана остров Пальма объявили зоной бедствия

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут ago
0 0 Менее минуты назад

Испания классифицировала вовторник Пальму как зону бедствия, благодаря чему остров, накотором извержение вулкана разрушило здания иуничтожило посевы запоследние девять дней, получит финансовую поддержку, сообщает Reuters.

Из-за извержения вулкана остров Пальма объявили зоной бедствия

©EPV

Пословам официального представителя правительства Изабель Родригес, первая помощь составляет 10,5 млн евро, которая включает около 5млн евро напокупку домов, аостальные— наприобретение мебели ипредметов первой необходимости.

Лава, стекающая с19сентября сзападного склона вулкана, разрушила почти 600 домов ибанановые плантации наПальме, которая граничит сТенерифе наархипелаге Канарских островов упобережья Северной Африки.

Тысячи людей покинули свои дома, атри прибрежные деревни были заблокированы впонедельник вожидании того, что лава достигнет Атлантического океана ивыбросит токсичные газы.

Впонедельник нанесколько часов извержение замедлилось допочти полной остановки, авечером снова возобновилось.

Из-за извержения вулкана остров Пальма объявили зоной бедствия

©INVOLCAN

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Будет беспокоить еще полгода: какие симптомы COVID-19 самые «стойкие»

1 час ago

США поддерживают право Украины на выбор коллективной обороны — Госдеп

2 часа ago

«Шериф» Вернидуба обыграл «Реал» и возглавил группу Лиги чемпионов

3 часа ago

Аmazon представил робота, присматривающего за животными и «патрулирующего» дом

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button