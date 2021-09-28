Самая дорогая миссия NASA: агентство готовит полет к Нептуну стоимостью в 3,4 млрд долларов
Исследовательский аппарат для изучения самой отдаленной планеты Солнечной системы оправится в космос в 2031 году.
Период обращения Нептуна вокруг Солнца составляет
164 земных года. Ледяной гигант имеет свои планетарные кольца, а на его полюсах
можно наблюдать полярные сияния.
Космический аппарат всего однажды посетил
орбиту этой отдаленной планеты. Им стал исследовательский зонд Voyager-2, который в 1989 году сфотографировал и отправил на Землю
снимки данного космического объекта. Новый аппарат, который планирует отправить
в 2031 году НАСА, изучит не только Нептун, но и его спутник Тритон. Последний,
по мнению астрономов, может оказаться океаническим миром.
Об этом сообщает ресурс forbes.com.
Всего две планеты Солнечной системы Уран и
Нептун являются до сих пор неисследованными космическими орбитальными
станциями с близкого расстояния. Новая миссия НАСА, которая получила рабочее
название Neptune Odyssey, призвана будет восполнить один из этих пробелов.
Планируется, что запуск исследовательского аппарата осуществится в 2031 году либо
с помощью сверхтяжелой ракеты Space Launch System, либо же с помощью Falcon
Heavy – ракеты-носителя компании Илона Маска SpaceX.
К цели своей миссии, Нептуну, аппарат
приблизится в 2043 году. Поможет Neptune Odyssey в преодолении примерно 4,5
миллиарда километров гравитационная сила самой большой планеты Солнечной
системы – Юпитера.
В распоряжении космического аппарата, который
отправится к Нептуну и его спутнику Тритону, будут инфракрасные камеры с
высоким разрешением как ближнего, так и дальнего диапазона. Это позволит Neptune
Odyssey делать высококачественные снимки ледяных миров и отсылать их на Землю.
Также в распоряжении аппарата будет автоматический зонд, который «Одиссей» отправит на поверхность ледяного гиганта. Спуск зонда через атмосферу будет
длиться 37 минут.
Как признались в НАСА, самой же ожидаемой частью
миссии будет исследование Тритона – спутника Нептуна. Астрономы полагают, что
Тритон представляет собой замерзший мир, под многокилометровой ледяной
поверхностью которого может скрываться глубокий водный океан.
Миссия Neptune Odyssey рассчитана на 4 года. После
этого орбитальный исследовательский аппарат, сделав последние снимки ледяного
гиганта, совершит «смертельное погружение» в его атмосферу. Таким образом
для «Одиссея» самая дорогая миссия стоимостью в $3,4 млрд будет своеобразным билетом
в один конец.
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своих читателей о том, что ученые подтвердили рекордные размеры самой большой
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По материалам: Диалог