Самая дорогая миссия NASA: агентство готовит полет к Нептуну стоимостью в 3,4 млрд долларов

Исследовательский аппарат для изучения самой отдаленной планеты Солнечной системы оправится в космос в 2031 году.

Период обращения Нептуна вокруг Солнца составляет

164 земных года. Ледяной гигант имеет свои планетарные кольца, а на его полюсах

можно наблюдать полярные сияния.

Космический аппарат всего однажды посетил

орбиту этой отдаленной планеты. Им стал исследовательский зонд Voyager-2, который в 1989 году сфотографировал и отправил на Землю

снимки данного космического объекта. Новый аппарат, который планирует отправить

в 2031 году НАСА, изучит не только Нептун, но и его спутник Тритон. Последний,

по мнению астрономов, может оказаться океаническим миром.

Об этом сообщает ресурс forbes.com.

Всего две планеты Солнечной системы Уран и

Нептун являются до сих пор неисследованными космическими орбитальными

станциями с близкого расстояния. Новая миссия НАСА, которая получила рабочее

название Neptune Odyssey, призвана будет восполнить один из этих пробелов.

Планируется, что запуск исследовательского аппарата осуществится в 2031 году либо

с помощью сверхтяжелой ракеты Space Launch System, либо же с помощью Falcon

Heavy – ракеты-носителя компании Илона Маска SpaceX.

К цели своей миссии, Нептуну, аппарат

приблизится в 2043 году. Поможет Neptune Odyssey в преодолении примерно 4,5

миллиарда километров гравитационная сила самой большой планеты Солнечной

системы – Юпитера.

В распоряжении космического аппарата, который

отправится к Нептуну и его спутнику Тритону, будут инфракрасные камеры с

высоким разрешением как ближнего, так и дальнего диапазона. Это позволит Neptune

Odyssey делать высококачественные снимки ледяных миров и отсылать их на Землю.

Также в распоряжении аппарата будет автоматический зонд, который «Одиссей» отправит на поверхность ледяного гиганта. Спуск зонда через атмосферу будет

длиться 37 минут.

Как признались в НАСА, самой же ожидаемой частью

миссии будет исследование Тритона – спутника Нептуна. Астрономы полагают, что

Тритон представляет собой замерзший мир, под многокилометровой ледяной

поверхностью которого может скрываться глубокий водный океан.

Миссия Neptune Odyssey рассчитана на 4 года. После

этого орбитальный исследовательский аппарат, сделав последние снимки ледяного

гиганта, совершит «смертельное погружение» в его атмосферу. Таким образом

для «Одиссея» самая дорогая миссия стоимостью в $3,4 млрд будет своеобразным билетом

в один конец.

Ранее Диалог.UA информировал

своих читателей о том, что ученые подтвердили рекордные размеры самой большой

кометы из облака Оорта.

Также мы писали о

возможности постройки топливозаправочных станций для ракет на Марсе.

По материалам: Диалог