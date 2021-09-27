Общество

Украину накроет скандинавский циклон: как изменится погода

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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Украину накроет скандинавский циклон: как изменится погода

Погода в Украине в понедельник, 27 сентября, будет сухой и свежей. Согласно прогнозу синоптиков, страну накроет скандинавский циклон LJOBA.

Так, на всей территории страны ожидается малооблачная, спокойная и комфортная погода, сообщает Укргидрометцентр. 

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.  Теплее всего в понедельник будет на западе и юге Украины.

Температура воздуха днем +15 +17 градусов, ночью похолодает до +6 +11 градусов.

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На севере и востоке и в центре страны 27 сентября будет свежее – до +13 +15 градусов днем, ночью +6 +8 градусов.

В Киеве +13 +15 днем, ночью +7 +9 градусов, также без осадков.

Украину накроет скандинавский циклон: как изменится погода

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
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