Общество

В Карпатах температура опустилась до −6 °С

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Первые осенние заморозки наблюдаются вКарпатах. Обэтом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост настранице вFacebook.

В Карпатах температура опустилась до −6 °С

©Черногорский горный поисково-спасательный пост

«Посостоянию на08:00 21сентября нагоре Поп Иван Черногорский облачно спрояснениями, ветер северо-западный, 5-6м/с. Температура окружающей среды -−6 °С»,— говорится всообщении.

Напомним, ночью 22сентября назападе страны, 23сентября практически повсей территории, кроме юга, востока иЗакарпатья, наповерхности почвы ожидаются заморозки до−3…0 °С.

В Карпатах температура опустилась до −6 °С

©Черногорский горный поисково-спасательный пост

По материалам: Gismeteo

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