Общество
В Карпатах температура опустилась до −6 °С
Первые осенние заморозки наблюдаются вКарпатах. Обэтом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост настранице вFacebook.
©Черногорский горный поисково-спасательный пост
«Посостоянию на08:00 21сентября нагоре Поп Иван Черногорский облачно спрояснениями, ветер северо-западный, 5-6м/с. Температура окружающей среды -−6 °С»,— говорится всообщении.
Напомним, ночью 22сентября назападе страны, 23сентября практически повсей территории, кроме юга, востока иЗакарпатья, наповерхности почвы ожидаются заморозки до−3…0 °С.
©Черногорский горный поисково-спасательный пост
По материалам: Gismeteo