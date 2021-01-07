Красивые поздравления с Рождеством 7 января: стихи, картинки и смс

7 января отмечается большой праздник – Рождество Христово.



Podrobnosti.ua собрали красивые поздравления с Рождеством для ваших близких.

***

Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путем. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!

***

Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.

***

Рождество Христово наступает,

Под луною снег пускай сияет,

Звезды пусть волшебно замерцают,

Счастье без границ пообещают!

Верить в сказку в эту ночь не трудно,

В доме вашем будет пусть уютно,

На душе пусть будет безмятежно,

Радости вам светлой и безбрежной!

***

Под луною снег искрится,

Воздух пахнет волшебством,

Всем мечтам осуществиться

Суждено на Рождество.

И Иисус, раскрыв объятья,

В этот грешный мир сойдет,

Людям всем подарит счастье,

Мысли тяжкие сотрет!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью сердца встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!

***

С Рождеством Христовым. Пусть яркая звезда на небе зажжёт яркую надежду в твоём сердце, пусть от тебя отстанут все недуги и печали. Желаю здравствовать, любить свою жизнь, стремиться только к хорошему, делать только доброе и никогда не знать никакого лиха.

Предлагаем вам узнать какие существуют приметы на Рождество Христово.

А также читайте, что нельзя делать 7 января на Рождество.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности