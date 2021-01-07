Красивые поздравления с Рождеством 7 января: стихи, картинки и смс
7 января отмечается большой праздник – Рождество Христово.
Podrobnosti.ua собрали красивые поздравления с Рождеством для ваших близких.
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Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путем. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!
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Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.
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Рождество Христово наступает,
Под луною снег пускай сияет,
Звезды пусть волшебно замерцают,
Счастье без границ пообещают!
Верить в сказку в эту ночь не трудно,
В доме вашем будет пусть уютно,
На душе пусть будет безмятежно,
Радости вам светлой и безбрежной!
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Под луною снег искрится,
Воздух пахнет волшебством,
Всем мечтам осуществиться
Суждено на Рождество.
И Иисус, раскрыв объятья,
В этот грешный мир сойдет,
Людям всем подарит счастье,
Мысли тяжкие сотрет!
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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю не подпускать к себе злость и лихо, желаю с надеждой и радостью сердца встречать каждый день! Пусть твоя звезда сияет ярко, пусть жизнь радует тебя подарками и добрыми людьми. Желаю здоровья тебе и твоей семье, желаю любви, удачи и Божьей милости!
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С Рождеством Христовым. Пусть яркая звезда на небе зажжёт яркую надежду в твоём сердце, пусть от тебя отстанут все недуги и печали. Желаю здравствовать, любить свою жизнь, стремиться только к хорошему, делать только доброе и никогда не знать никакого лиха.
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По материалам: Подробности