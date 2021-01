В ирландских лесах заморозки украсили деревья редким «мохнатым льдом»

Всеверную часть Ирландии пришла морозная погода, создав надеревьях своеобразные зимние украшения, известные как «мохнатый лед». Необычные скопления тончайших ледяных волокон, напоминающие сахарную вату, были замечены влесах графств Фермана иТирон, сообщает BBC News.

After aminus 5degC night atMullaghmore , discovered hair ice onseveral branches before the sun hits them, there was half adozen places including some new ones, these ontrees asyou head towards the Lovers Retreat pic.twitter.com/H3oAz7fKWI

—Kenny Allen (@KennyAllen18) January3, 2021

Наветвях, покрытых изморозью, можно различить целые пряди, сотканные морозом изневесомых белых нитей, которые тают отприкосновения человеческой руки исолнечного луча.

«Мохнатый лед» считается редким явлением, онобразуется надревесине вхолодную погоду вусловиях высокой влажности, когда температура опускается чуть ниже нуля.

Ученые обнаружили, что образование нитей изинея вызвано древесным грибком, который создает тончайшие волоски диаметром около 0,01мм.

Ледяные пряди формируются из-за сегрегации льда нанасыщеной влагой пористой поверхности. Нити вытягиваются вдлину, добывая воду изслоев, расположенных ниже. Грибы помогают волокнам инея сохранять форму инедают мелким кристаллам объединяться вкрупные.

Интересно, что после обработки древесины противогрибковым составом лед появляется впрежнем количестве, ноуже непринимает форму нитей.

©Kenny Allen

©Kenny Allen

