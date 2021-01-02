Общество

В Нью-Йорке агрессивные белки нападают на людей (фото)

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В Нью-Йорке агрессивные белки нападают на людей (фото)

В Нью-Йорке агрессивные серые белки из нью-йоркского района Риго-Парк начали нападать и кусать людей. Передает местное агентство новостей FOX 5 New York.

По данным СМИ, больше всего нападений белок были в районе Риго-Парк,а также в центральной части Куинса.

Стоит омттить, что жительница Нью-Йорка Винати Сингх заявила, что после Дня благодарения в их районе произошло около 20 неспровоцированных нападений белок.

Они нападают на людей случайным образом – от простых прыжков до царапин и укусов. Мы не знаем, почему это происходит

Как заявили жители Риго-Парка, некоторые люди подверглись настолько жестокому нападению, что белки оставили после себя царапины и даже синяки.

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Один потерпевший сказал, что ему буквально пришлось драться с белкой. По его словам, это было похоже на настоящую битву с напавшей белкой.

Еще один потерпевший отметил, что его вовсе пыталась укусить за шею  белка, которая  "жаждала крови".

В Нью-Йорке агрессивные белки нападают на людей (фото)

 фото: esquire

Согласно данным Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка, случаев бешенства среди белок в 2020 году не обнаружено.

Белки и многие другие мелкие грызуны редко заражаются бешенством

Напомним, ранее в Житомирской области мужчину укусила бешеная белка, весь поселок закрыли на карантин. Местный житель поймал в лесу белку и привез ее домой, после чего животное укусило его за руку. На следующий день после укуса белка умерла.

Читайте также, в Киеве бешеная кошка покусала мужчину и умерла. Кошка некоторое время жила на территории дома отдыха, но накануне укусила мужчину, он получает антирабическое лечение в одной из больниц Киева.

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По материалам: Подробности

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