Общество

Непогода в Украине обесточила более 350 населенных пунктов

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Непогода в Украине обесточила более 350 населенных пунктов

В Украине, 26 декабря, более 357 населенных пунктов обесточены в результате осложнения погодных условий -снег, порывы ветра.

По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов

В 5 областях Украины люди остались без эллестричества, а именно:

  • Полтавская – 281,
  • Сумская – 46,
  • Донецкая – 15,
  • Днепропетровская – 13,
  • Черновицкая – 2.

Как отметили спасатели, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Как ранее сообщалось, непогода оставила без света 6 регионов Украины. Осложненные погодные условия устроили "конец света" 214 населенных пунктам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Кроме того, в Минэнерго сделали заявление по подорожанию электроэнергии на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Напомним, С 1 декабря 2020 года стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возросла на 30%. такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
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