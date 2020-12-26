Непогода в Украине обесточила более 350 населенных пунктов
В Украине, 26 декабря, более 357 населенных пунктов обесточены в результате осложнения погодных условий -снег, порывы ветра.
По состоянию на 7:00 26 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 357 населенных пунктов
В 5 областях Украины люди остались без эллестричества, а именно:
- Полтавская – 281,
- Сумская – 46,
- Донецкая – 15,
- Днепропетровская – 13,
- Черновицкая – 2.
Как отметили спасатели, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Читайте также
В Украине создается единая пожарно-спасательная служба
Как ранее сообщалось, непогода оставила без света 6 регионов Украины. Осложненные погодные условия устроили "конец света" 214 населенных пунктам в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.
Кроме того, в Минэнерго сделали заявление по подорожанию электроэнергии на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.
Напомним, С 1 декабря 2020 года стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности возросла на 30%. такие изменения станут ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности